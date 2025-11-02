Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Motorola wynosi od $102K year dla L7 do $145K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $115K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Motorola. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
