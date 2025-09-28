Katalog firm
Monstarlab
Monstarlab Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Bangladesh w Monstarlab wynosi od BDT 2.39M do BDT 3.33M year. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Inżynierii Oprogramowania at Monstarlab in Bangladesh sits at a yearly total compensation of BDT 3,330,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Monstarlab for the Menedżer Inżynierii Oprogramowania role in Bangladesh is BDT 2,391,373.

