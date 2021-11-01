Katalog firm
monday.com
monday.com Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w monday.com wynosi od $64,675 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Obsługi Klienta na dolnym końcu do $211,393 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników monday.com. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $145K
Obsługa Klienta
$86.6K

Operacje Obsługi Klienta
$64.7K
Sukces Klienta
$85.6K
Analityk Danych
$83.7K
Zasoby Ludzkie
$106K
Projektant Produktu
$90.2K
Menedżer Projektu
$136K
Inżynier Sprzedaży
$127K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$211K
Architekt Rozwiązań
$118K
Całkowite Wynagrodzenia
$79.1K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W monday.com, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w monday.com jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $211,393. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w monday.com wynosi $111,996.

