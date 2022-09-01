Katalog firm
momox
momox Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w momox wynosi od $12,980 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $96,906 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników momox. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $74.9K

Inżynier Oprogramowania Backend

Projektant Produktu
$13K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$96.9K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w momox jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $96,906. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w momox wynosi $74,918.

