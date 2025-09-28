Katalog firm
Momentive.ai
Momentive.ai Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in United States w Momentive.ai wynosi od $199K year dla P4 do $290K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $235K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Momentive.ai. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$199K
$147K
$40.5K
$12K
$160K

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Momentive.ai, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Momentive.ai in United States wynosi rocznie $296,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Momentive.ai dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $244,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Momentive.ai

