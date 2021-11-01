Katalog firm
Mollie
Mollie Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Mollie wynosi od $57,450 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $149,235 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Mollie. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $149K
Analityk Danych
$57.4K

Analityk Danych
$92.7K
Marketing
$81K
Menedżer Projektu
$101K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$110K
Menedżer Programu Technicznego
$114K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Mollie jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $149,235. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mollie wynosi $101,241.

