Katalog firm
Molex
Molex Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Molex wynosi od $28,290 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $179,100 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Molex. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Inżynier Mechanik
Median $120K
Inżynier Oprogramowania
Median $74.4K
Inżynier Biomedyczny
$106K

Analityk Biznesowy
$96.9K
Inżynier Sprzętu
$63.5K
Technolog Informacyjny (IT)
$176K
Projektant Produktu
$28.3K
Menedżer Produktu
$72.1K
Menedżer Projektu
$96.9K
Sprzedaż
$51.3K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$89.4K
Architekt Rozwiązań
$179K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Molex jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $179,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Molex wynosi $93,138.

