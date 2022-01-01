Katalog firm
Moderna
Moderna Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Moderna wynosi od $40,899 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $351,832 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Moderna. Ostatnia aktualizacja: 10/19/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $180K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $260K
Analityk Danych
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inżynier Biomedyczny
Median $98K
Księgowy
$40.9K
Inżynier Chemik
$140K
Analityk Danych
$72.6K
Menedżer Analityki Danych
$256K
Zasoby Ludzkie
$241K
Konsultant Zarządzania
$279K
Inżynier Mechanik
$166K
Projektant Produktu
$336K
Menedżer Programu
$332K
Menedżer Projektu
$245K
Sprawy Regulacyjne
$312K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$352K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Moderna, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Moderna jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $351,832. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Moderna wynosi $243,210.

