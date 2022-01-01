Katalog firm
Model N
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Model N Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Model N wynosi od $72,611 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu na dolnym końcu do $280,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Model N. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Menedżer Produktu
Median $280K
Inżynier Oprogramowania
Median $137K
Zasoby Ludzkie
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Prawny
$256K
Konsultant Zarządzania
$80.4K
Menedżer Programu
$72.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$259K
Architekt Rozwiązań
$217K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Model N is Menedżer Produktu with a yearly total compensation of $280,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Model N is $226,502.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Model N

Powiązane firmy

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby