Katalog firm
Mixpanel
Mixpanel Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Mixpanel wynosi od $41,790 całkowitej rekompensaty rocznie dla Konsultant Zarządzania na dolnym końcu do $353,723 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Mixpanel. Ostatnia aktualizacja: 10/20/2025

Inżynier Oprogramowania
L3 $237K
L4 $276K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $242K
Operacje Biznesowe
$199K

Rozwój Biznesu
$269K
Obsługa Klienta
$101K
Analityk Danych
$221K
Zasoby Ludzkie
$340K
Konsultant Zarządzania
$41.8K
Operacje Marketingowe
$208K
Projektant Produktu
$354K
Rekruter
$180K
Sprzedaż
$179K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$254K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Mixpanel, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Mixpanel jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $353,723. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mixpanel wynosi $229,193.

Inne zasoby