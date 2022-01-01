Katalog firm
Mirantis
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Mirantis Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Mirantis wynosi od $72,360 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $213,180 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Mirantis. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $82.3K

Inżynier Sieci

Zasoby Ludzkie
$149K
Technolog Informacyjny (IT)
$81.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menedżer Produktu
$128K
Menedżer Programu
$129K
Sprzedaż
$174K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$129K
Architekt Rozwiązań
$213K
Menedżer Programu Technicznego
$72.4K
Redaktor Techniczny
$98.5K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Mirantis jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $213,180. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mirantis wynosi $128,186.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Mirantis

Powiązane firmy

  • Buildium
  • Rescale
  • Built Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby