Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in India w Mirafra Technologies wynosi od ₹1.46M do ₹2.03M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mirafra Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/8/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$18K - $21.8K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Mirafra Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Mirafra Technologies in India wynosi rocznie ₹2,033,965. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mirafra Technologies dla stanowiska Sprzedaż in India wynosi ₹1,455,337.

