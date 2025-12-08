Katalog firm
Mirafra Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Mirafra Technologies Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in India w Mirafra Technologies wynosi od ₹2.53M do ₹3.6M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mirafra Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/8/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$32.6K - $37.2K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Danych zgłoszeń w Mirafra Technologies aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Mirafra Technologies?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Mirafra Technologies in India wynosi rocznie ₹3,600,545. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mirafra Technologies dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹2,532,587.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Mirafra Technologies

Powiązane firmy

  • Snap
  • SoFi
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mirafra-technologies/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.