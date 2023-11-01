Katalog firm
Minor International
Minor International Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Minor International wynosi od $10,256 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $37,978 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Minor International. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Księgowy
$10.3K
Asystent Administracyjny
$10.6K
Analityk Danych
$38K

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Minor International is Analityk Danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $37,978. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minor International is $10,570.

