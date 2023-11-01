Zobacz indywidualne punkty danych
Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.
Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej →
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.
Wyróżnione oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby