Minecraft
Minecraft Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Minecraft wynosi od $125,625 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $150,750 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Minecraft. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Sprzedaż
$151K
Inżynier Oprogramowania
$126K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Minecraft jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $150,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Minecraft wynosi $138,188.

