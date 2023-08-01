Katalog firm
MindsDB Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w MindsDB wynosi od $125,134 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $214,200 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników MindsDB. Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025

Zasoby Ludzkie
$125K
Inżynier Oprogramowania
$214K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w MindsDB jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $214,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w MindsDB wynosi $169,667.

