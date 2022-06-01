Katalog firm
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Miltenyi Biotec wynosi od $48,860 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $147,758 dla Inżynier Biomedyczny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Miltenyi Biotec. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Asystent Administracyjny
$48.9K
Inżynier Biomedyczny
$148K
Prawny
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menedżer Produktu
$118K
Menedżer Projektu
$76.7K
Inżynier Oprogramowania
$104K
Menedżer Programu Technicznego
$109K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Miltenyi Biotec jest Inżynier Biomedyczny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $147,758. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Miltenyi Biotec wynosi $109,140.

