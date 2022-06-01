Katalog firm
MillerKnoll
MillerKnoll Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w MillerKnoll wynosi od $5,973 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $91,400 dla Inżynier Mechanik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników MillerKnoll. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Inżynier Mechanik
Median $91.4K

Inżynier Produkcji

Projektant Produktu
$6K
Menedżer Produktu
$78.1K

Sprzedaż
$55.7K
Inżynier Oprogramowania
$89.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w MillerKnoll jest Inżynier Mechanik z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $91,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w MillerKnoll wynosi $78,108.

Inne zasoby