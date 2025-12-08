Katalog firm
miHoYo
miHoYo Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in China w miHoYo wynosi od CN¥840K do CN¥1.15M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w miHoYo. Ostatnia aktualizacja: 12/8/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$128K - $151K
China
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$118K$128K$151K$161K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w miHoYo in China wynosi rocznie CN¥1,149,541. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w miHoYo dla stanowiska Projektant Produktu in China wynosi CN¥839,664.

Inne zasoby

