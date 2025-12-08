Katalog firm
miHoYo
miHoYo Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in China w miHoYo wynosi od CN¥1.34M do CN¥1.94M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w miHoYo. Ostatnia aktualizacja: 12/8/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$213K - $247K
China
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$188K$213K$247K$272K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w miHoYo?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w miHoYo in China wynosi rocznie CN¥1,942,188. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w miHoYo dla stanowiska Analityk Danych in China wynosi CN¥1,338,314.

