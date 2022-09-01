Katalog firm
Midea Group Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Midea Group waha się od $25,016 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $251,250 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Midea Group. Ostatnia aktualizacja: 8/9/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $92K
Analityk danych
$49.4K
Analityk finansowy
$54.9K

Projektant przemysłowy
$41.9K
Inżynier mechanik
$48.1K
Menedżer produktu
$71.4K
Kierownik projektu
$25K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$251K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Midea Group је Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $251,250. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Midea Group је $52,147.

