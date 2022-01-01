Katalog firm
MicroStrategy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w MicroStrategy wynosi od $107,100 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $320,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników MicroStrategy. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $320K
Asystent Administracyjny
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Biznesowy
$129K
Analityk Danych
$225K
Projektant Produktu
$107K
Menedżer Produktu
$286K
Menedżer Projektu
$200K
Sprzedaż
$209K
Inżynier Sprzedaży
Median $263K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w MicroStrategy jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $320,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w MicroStrategy wynosi $208,950.

Inne zasoby