Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Czech Republic w Microsoft wynosi od CZK 2.75M year dla 64 do CZK 5.29M year dla 66. Medianna pakietu rekompensaty in Czech Republic year wynosi w sumie CZK 4.04M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/7/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia 64 Senior Manager CZK 2.75M CZK 1.99M CZK 512K CZK 248K Principal EM Principal Director of Engineering CZK 3.9M CZK 2.46M CZK 945K CZK 499K 66 CZK 5.29M CZK 2.81M CZK 2M CZK 489K Senior Director 67 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Pokaż 5 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień
Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

Sometimes a 5 year schedule
Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

Sometimes a 5 year schedule
Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

Sometimes a 5 year schedule
Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

Sometimes a 5 year schedule

Jaki jest harmonogram uprawnień w Microsoft ?

