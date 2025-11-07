Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Czech Republic w Microsoft wynosi od CZK 2.75M year dla 64 do CZK 5.29M year dla 66. Medianna pakietu rekompensaty in Czech Republic year wynosi w sumie CZK 4.04M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
