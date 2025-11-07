Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Taiwan w Microsoft wynosi od NT$1.86M year dla 59 do NT$4.48M year dla 64. Medianna pakietu rekompensaty in Taiwan year wynosi w sumie NT$2.75M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
NT$1.86M
NT$1.51M
NT$238K
NT$112K
60
NT$2.48M
NT$1.91M
NT$396K
NT$165K
SDE II
NT$2.29M
NT$1.81M
NT$342K
NT$139K
62
NT$2.99M
NT$2.26M
NT$534K
NT$193K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
Sometimes a 5 year schedule
