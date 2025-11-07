Microsoft Inżynier Oprogramowania Pensje w Romania

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Romania w Microsoft wynosi od RON 295K year dla 59 do RON 503K year dla 64. Medianna pakietu rekompensaty in Romania year wynosi w sumie RON 325K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/7/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia SDE 59 ( Poziom początkujący ) RON 295K RON 196K RON 81.5K RON 17.1K 60 RON 298K RON 189K RON 88.9K RON 19.5K SDE II 61 RON 337K RON 206K RON 98.7K RON 32K 62 RON 380K RON 243K RON 85.7K RON 51.1K Pokaż 9 Więcej poziomów

+ RON 1.07M + RON 259K + RON 398K + RON 89.4K + RON 156K + RON 98.3K Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( RON ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 Alternatywny 3 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ROK 1 20 % ROK 2 20 % ROK 3 20 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 2nd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 3rd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 4th - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 20.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) Sometimes a 5 year schedule

Jaki jest harmonogram uprawnień w Microsoft ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska Zgłoś Nowe Stanowisko