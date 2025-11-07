Katalog firm
Microsoft
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Raleigh-Durham Area

Microsoft Inżynier Oprogramowania Pensje w Raleigh-Durham Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Raleigh-Durham Area w Microsoft wynosi od $156K year dla 59 do $265K year dla 65. Medianna pakietu rekompensaty in Raleigh-Durham Area year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/7/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
59(Poziom początkujący)
$156K
$99.5K
$45K
$11K
60
$140K
$109K
$25.9K
$5.1K
SDE II
61
$169K
$128K
$26.1K
$15.3K
62
$188K
$137K
$28.3K
$22.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Sometimes a 5 year schedule



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier iOS

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Kryptografii

Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej

Inżynier Systemów

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Adwokat Programistów

Naukowiec Badawczy

Badacz AI

Inżynier AI

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Microsoft in Raleigh-Durham Area wynosi rocznie $265,467. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Microsoft dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Raleigh-Durham Area wynosi $188,700.

Inne zasoby