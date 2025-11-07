Microsoft Inżynier Oprogramowania Pensje w Prague Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Prague Metropolitan Area w Microsoft wynosi od CZK 1.1M year dla 59 do CZK 3.52M year dla 65. Medianna pakietu rekompensaty in Prague Metropolitan Area year wynosi w sumie CZK 2.29M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/7/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia SDE 59 ( Poziom początkujący ) CZK 1.1M CZK 873K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Pokaż 9 Więcej poziomów

+ CZK 5.17M + CZK 1.25M + CZK 1.92M + CZK 431K + CZK 754K + CZK 474K Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( CZK ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 Alternatywny 3 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ROK 1 20 % ROK 2 20 % ROK 3 20 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 2nd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 3rd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 4th - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 20.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) Sometimes a 5 year schedule

Jaki jest harmonogram uprawnień w Microsoft ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska Zgłoś Nowe Stanowisko