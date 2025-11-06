Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Egypt w Microsoft wynosi od EGP 1.12M year dla 59 do EGP 1.94M year dla 63. Medianna pakietu rekompensaty in Egypt year wynosi w sumie EGP 1.23M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
EGP 1.21M
EGP 676K
EGP 530K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
