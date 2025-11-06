Microsoft Inżynier Oprogramowania Pensje w Egypt

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Egypt w Microsoft wynosi od EGP 1.12M year dla 59 do EGP 1.94M year dla 63. Medianna pakietu rekompensaty in Egypt year wynosi w sumie EGP 1.23M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia SDE 59 ( Poziom początkujący ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 676K EGP 530K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Pokaż 9 Więcej poziomów

+ EGP 11.76M + EGP 2.84M + EGP 4.36M + EGP 980K + EGP 1.71M + EGP 1.08M Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( EGP ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 Alternatywny 3 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ROK 1 20 % ROK 2 20 % ROK 3 20 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 2nd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 3rd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 4th - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 20.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) Sometimes a 5 year schedule

Jaki jest harmonogram uprawnień w Microsoft ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska Zgłoś Nowe Stanowisko