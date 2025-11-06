Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Colombia w Microsoft wynosi od COP 203.12M year dla 60 do COP 347.34M year dla 64. Medianna pakietu rekompensaty in Colombia year wynosi w sumie COP 325.09M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Sometimes a 5 year schedule
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko
Inżynier iOS
Inżynier Oprogramowania Frontend
Inżynier Uczenia Maszynowego
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Sieci
Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa
Inżynier DevOps
Inżynier Niezawodności Witryny
Inżynier Kryptografii
Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej
Inżynier Systemów
Inżynier Oprogramowania Gier Wideo
Adwokat Programistów
Naukowiec Badawczy
Badacz AI
Inżynier AI