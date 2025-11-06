Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Beijing Metropolitan Area w Microsoft wynosi od CN¥399K year dla 59 do CN¥1.81M year dla 65. Medianna pakietu rekompensaty in Beijing Metropolitan Area year wynosi w sumie CN¥566K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
CN¥399K
CN¥311K
CN¥74K
CN¥13.7K
60
CN¥461K
CN¥349K
CN¥93.9K
CN¥18.3K
SDE II
CN¥524K
CN¥378K
CN¥126K
CN¥19.7K
62
CN¥574K
CN¥462K
CN¥81.5K
CN¥31.1K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Sometimes a 5 year schedule
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko
Inżynier iOS
Inżynier Oprogramowania Frontend
Inżynier Uczenia Maszynowego
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Sieci
Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa
Inżynier DevOps
Inżynier Niezawodności Witryny
Inżynier Kryptografii
Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej
Inżynier Systemów
Inżynier Oprogramowania Gier Wideo
Adwokat Programistów
Naukowiec Badawczy
Badacz AI
Inżynier AI