Wynagrodzenie Analityk Cyberbezpieczeństwa in Greater London Area w Microsoft wynosi od £52.1K year dla 59 do £149K year dla 63. Medianna pakietu rekompensaty in Greater London Area year wynosi w sumie £86.5K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia 59 £52.1K £47.4K £0 £4.7K 60 £ -- £ -- £ -- £ -- 61 £ -- £ -- £ -- £ -- 62 £ -- £ -- £ -- £ -- Pokaż 8 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 Alternatywny 3 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ROK 1 20 % ROK 2 20 % ROK 3 20 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 20.00 % rocznie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Microsoft ?

