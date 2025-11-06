Wynagrodzenie Analityk Cyberbezpieczeństwa in India w Microsoft wynosi od ₹1.89M year dla 59 do ₹4.81M year dla 62. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹4.56M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
59
₹1.89M
₹1.32M
₹347K
₹219K
60
₹2.83M
₹2.29M
₹419K
₹115K
61
₹3.6M
₹2.9M
₹416K
₹285K
62
₹4.81M
₹3.47M
₹981K
₹366K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
