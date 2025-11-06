Katalog firm
  • Pensje
  • Sprzedaż

  • Wszystkie pensje Sprzedaż

  • Switzerland

Microsoft Sprzedaż Pensje w Switzerland

Wynagrodzenie Sprzedaż in Switzerland w Microsoft wynosi CHF 181K year dla 60. Medianna pakietu rekompensaty in Switzerland year wynosi w sumie CHF 215K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Sometimes a 5 year schedule



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Przedstawiciel Sprzedaży Terenowej

Menedżer Sprzedaży Terenowej

Dyrektor Klienta

Menedżer Klienta

Inżynier Sukcesu Klienta

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Microsoft in Switzerland wynosi rocznie CHF 261,794. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Microsoft dla stanowiska Sprzedaż in Switzerland wynosi CHF 160,914.

