Katalog firm
Microsoft
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Sprzedaży

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzedaży

  • Greater Toronto Area

Microsoft Inżynier Sprzedaży Pensje w Greater Toronto Area

Wynagrodzenie Inżynier Sprzedaży in Greater Toronto Area w Microsoft wynosi od CA$193K year dla 62 do CA$358K year dla 63. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$301K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Microsoft. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
59
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
60
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
61
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
62
CA$193K
CA$144K
CA$13.3K
CA$35K
Pokaż 8 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Microsoft logo
+CA$335K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Microsoft, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Sometimes a 5 year schedule



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Sprzedaży oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w Microsoft in Greater Toronto Area wynosi rocznie CA$430,324. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Microsoft dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in Greater Toronto Area wynosi CA$227,788.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Microsoft

Powiązane firmy

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby