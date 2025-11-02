Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Mercury wynosi $260K year dla IC3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $270K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień:
16.67% uprawnia w 1st-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 2nd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 3rd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 4th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 5th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 6th-ROK (16.67% rocznie)
7 years post-termination exercise window.