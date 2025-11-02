Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Mercury wynosi od $132K year dla IC1 do $293K year dla IC4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $214K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień:
16.67% uprawnia w 1st-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 2nd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 3rd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 4th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 5th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 6th-ROK (16.67% rocznie)
7 years post-termination exercise window.
