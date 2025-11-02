Katalog firm
Mercury
Mercury Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w Mercury wynosi od $203K do $276K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$217K - $262K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$203K$217K$262K$276K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harmonogram Uprawnień

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ Akcji
RSU

W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 16.67% uprawnia w 1st-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 2nd-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 3rd-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 4th-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 5th-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 6th-ROK (16.67% rocznie)

7 years post-termination exercise window.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Mercury wynosi rocznie $276,467. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercury dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi $202,583.

