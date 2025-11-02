Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United States w Mercury wynosi od $113K do $155K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień:
16.67% uprawnia w 1st-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 2nd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 3rd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 4th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 5th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 6th-ROK (16.67% rocznie)
7 years post-termination exercise window.