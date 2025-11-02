Mercury Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Mercury wynosi $289K year dla IC3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $230K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $289K $210K $79.3K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 2 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 16.67 % ROK 1 16.67 % ROK 2 16.67 % ROK 3 16.67 % ROK 4 16.67 % ROK 5 16.67 % ROK 6 Typ Akcji RSU W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień: 16.67 % uprawnia w 1st - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 2nd - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 3rd - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 4th - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 5th - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 6th - ROK ( 16.67 % rocznie ) 7 years post-termination exercise window.

