Wynagrodzenie Rozwój Biznesu in United States w Mercury wynosi $150K year dla IC2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie $169K - $193K United States Typowy Przedział Możliwy Przedział $149K $169K $193K $212K Typowy Przedział Możliwy Przedział

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Harmonogram Uprawnień Główny 16.67 % ROK 1 16.67 % ROK 2 16.67 % ROK 3 16.67 % ROK 4 16.67 % ROK 5 16.67 % ROK 6 Typ Akcji RSU W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień: 16.67 % uprawnia w 1st - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 2nd - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 3rd - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 4th - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 5th - ROK ( 16.67 % rocznie )

16.67 % uprawnia w 6th - ROK ( 16.67 % rocznie ) 7 years post-termination exercise window.

Jaki jest harmonogram uprawnień w Mercury ?

