Mercury
Wynagrodzenie Rozwój Biznesu in United States w Mercury wynosi $150K year dla IC2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$169K - $193K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$149K$169K$193K$212K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harmonogram Uprawnień

16.67%

ROK 1

16.67%

ROK 2

16.67%

ROK 3

16.67%

ROK 4

16.67%

ROK 5

16.67%

ROK 6

Typ Akcji
RSU

W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 16.67% uprawnia w 1st-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 2nd-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 3rd-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 4th-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 5th-ROK (16.67% rocznie)

  • 16.67% uprawnia w 6th-ROK (16.67% rocznie)

7 years post-termination exercise window.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rozwój Biznesu w Mercury in United States wynosi rocznie $212,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercury dla stanowiska Rozwój Biznesu in United States wynosi $149,400.

Inne zasoby