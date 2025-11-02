Wynagrodzenie Rozwój Biznesu in United States w Mercury wynosi $150K year dla IC2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercury. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
W Mercury, RSUs podlegają 6-letniemu harmonogramowi uprawnień:
16.67% uprawnia w 1st-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 2nd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 3rd-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 4th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 5th-ROK (16.67% rocznie)
16.67% uprawnia w 6th-ROK (16.67% rocznie)
7 years post-termination exercise window.