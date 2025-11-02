Katalog firm
Mercari
Mercari Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Japan w Mercari wynosi ¥32.71M year dla MG6. Medianna pakietu rekompensaty in Japan year wynosi w sumie ¥16.36M.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Mercari in Japan wynosi rocznie ¥35,846,073. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercari dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Japan wynosi ¥17,718,322.

Inne zasoby