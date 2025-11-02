Mercari Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Japan w Mercari wynosi ¥32.71M year dla MG6. Medianna pakietu rekompensaty in Japan year wynosi w sumie ¥16.36M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia MG 5 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG6 ¥32.71M ¥22.86M ¥2.18M ¥7.66M MG7 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG8 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ --

Najnowsze zgłoszenia pensji

Nie znaleziono wynagrodzeń

Harmonogram Uprawnień Główny 33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.3 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 8.32 % kwartalnie )

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 8.32 % kwartalnie )

33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 8.32 % kwartalnie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Mercari ?

