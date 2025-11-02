Katalog firm
Mercari
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Mercari Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Japan w Mercari wynosi od ¥7.47M year dla MG1 do ¥14.2M year dla MG4. Medianna pakietu rekompensaty in Japan year wynosi w sumie ¥12.22M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MG1
(Poziom początkujący)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Pokaż 2 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Mercari in Japan wynosi rocznie ¥16,765,390. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercari dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Japan wynosi ¥9,775,247.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Mercari

