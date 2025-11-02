Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Japan w Mercari wynosi od ¥7.47M year dla MG1 do ¥14.2M year dla MG4. Medianna pakietu rekompensaty in Japan year wynosi w sumie ¥12.22M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko