Wynagrodzenie Menedżer Produktu in Japan w Mercari wynosi ¥16.22M year dla MG4. Medianna pakietu rekompensaty in Japan year wynosi w sumie ¥16.44M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)