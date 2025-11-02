Katalog firm
Mercari
Mercari Marketing Pensje

Średnia całkowita rekompensata Marketing in United States w Mercari wynosi od $133K do $181K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$142K - $172K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$133K$142K$172K$181K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w Mercari in United States wynosi rocznie $180,960. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercari dla stanowiska Marketing in United States wynosi $132,600.

