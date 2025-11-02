Katalog firm
Mercari
Mercari Analityk Finansowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Finansowy in Japan w Mercari wynosi od ¥8.48M do ¥12.35M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Mercari in Japan wynosi rocznie ¥12,347,791. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercari dla stanowiska Analityk Finansowy in Japan wynosi ¥8,476,026.

