Mercari
Mercari Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Japan w Mercari wynosi od ¥8.22M do ¥11.45M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Mercari in Japan wynosi rocznie ¥11,448,013. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercari dla stanowiska Analityk Danych in Japan wynosi ¥8,219,087.

