Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Netherlands w Mendix wynosi €81.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mendix. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Łącznie rocznie
€81.6K
Poziom
hidden
Podstawa
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Premia
€3.9K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Mendix in Netherlands wynosi rocznie €137,034. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mendix dla stanowiska Menedżer Produktu in Netherlands wynosi €81,593.

