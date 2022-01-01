Katalog firm
Mendix
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Mendix Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Mendix waha się od $56,385 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych in Netherlands na dolnym końcu do $195,975 dla Marketing in United States na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Mendix. Ostatnia aktualizacja: 8/9/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $93.5K

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $93.9K
Projektant produktu
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analityk biznesowy
$95.2K
Analityk danych
$56.4K
Marketing
$196K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$93.6K
Architekt rozwiązań
$96.7K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Mendix to Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $195,975. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Mendix wynosi $93,733.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Mendix

Powiązane firmy

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby