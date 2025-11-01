Katalog firm
Melio Payments
Melio Payments Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Israel w Melio Payments wynosi od ₪456K do ₪635K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Melio Payments. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₪488K - ₪575K
Israel
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₪456K₪488K₪575K₪635K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Melio Payments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Melio Payments in Israel wynosi rocznie ₪634,830. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Melio Payments dla stanowiska Analityk Danych in Israel wynosi ₪455,776.

Inne zasoby